جهاز كشف الحقائب والأمتعه X_RAY حهاز يكسف عن محتويات الحقائب والامتعه عن طريق الاشعه السينية وهو قادر أيضا على كشف المواد الحطرة والأسلحه والمواد العضوية والمتفجرات جهازكشف الحقائب والأمتعه X_RAY لا غنى عنه للمطارات والفنادق والشركات الكبرى والمصالح الحكومية والوزارات تتسع قناة الجهاز وهي المنطقة التي تمر من خلالها الحقائب لعدة مقاسات حسب نوع الجهاز والغرض من استخدامه كمان أن الجهاز مغطي بطبقة من المعدن لعدم الإضرار بمن يقوم بتشغيله للتواصل ت / واتس 0558860700