جهاز كشف الحقائب والأمتعه X_RAY

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب والأمتعه X_RAY - في الرياض السعودية

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جهاز كشف الحقائب والأمتعه X_RAY حهاز يكسف عن محتويات الحقائب والامتعه عن طريق الاشعه السينية وهو قادر أيضا على كشف المواد الحطرة والأسلحه والمواد العضوية والمتفجرات جهازكشف الحقائب والأمتعه X_RAY لا غنى عنه للمطارات والفنادق والشركات الكبرى والمصالح الحكومية والوزارات تتسع قناة الجهاز وهي المنطقة التي تمر من خلالها الحقائب لعدة مقاسات حسب نوع الجهاز والغرض من استخدامه كمان أن الجهاز مغطي بطبقة من المعدن لعدم الإضرار بمن يقوم بتشغيله للتواصل ت / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100920
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