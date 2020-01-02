جهاز كشف الحقائب

(للبيع)
|اجهزة كشف الحقائب تعتمد طريقة الكشف على الحقائب فى المطارت عن تحديد نوعية المواد الموجودة فى الشنطة اذ كنت تريد الكشف عن القطع المعدنية فقط او كنت تريد الكشف عن الحقائب التى تحمل مواد متفجرة او كنت تريد الكشف عن حقائب تحمل مواد مخدرة والادوية المختلفة او كنت تريد الكشف عن شنطة بها مواد عضوية او مخلفات بيلوجيةوعرضها على الشاشة الرئيسية التى يقوم بمتابعتها فرد الامن للكشف عن محتويات الشنطة فستتعرف على كل هذا من خلال جهز كشف الحقائب الاكس راي ويمكن استخدامه في الفنادق والمطارات ومحطات القطار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047644
2 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
1 دولار
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1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار