جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)
|للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات جهاز الاكس راي من الاجهزة الامنية التي تساعد الجهات المختصة في توفير الامن والامان اللازم للمنشات فهو يعمل على كشف الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة والمُخدرات تستخدم آلات الغربلة على نطاق واسع في المطارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات والمباني الحكومية والسفارات ومراكز المؤتمرات ومراكز المؤتمرات والفنادق ومراكز التسوق والأحداث ومكاتب البريد والمدارس وصناعة الخدمات اللوجستية والتفتيش الصناعي وأماكن أخرى. يوجد لدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082063
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