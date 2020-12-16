جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع

(للبيع)
|ماكينة كاشير تاتش اسكرين +درج نقدية +طابعة+ايصالات +قارئ باركود تصميم عصري وذكي ومتوفر لدينا ايضاطابعات الباركود وقارئ الباركود بانواعها وماركاتها وورق الكاشير الحراري عروض خاصه على الكميات يناسب جميع المجالات: شركات البيع بكل أنواعها (شركات الجملة). محلات السوبر ماركت. محلات بيع الملابس و الأحذية. محلات بيع الأجهزة الكهربائية. محلات بيع الأدوات المنزلية وغيرها. برنامج المطاعم متوفر أيضا لإدارة حسابات المطاعم (تيك واى – صالة – طاولات – شاشات مطبخ وغيرها). برنامج المخازن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076437
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