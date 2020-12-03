جهاز كاشير مطاعم وكوفى ومحلات عصائر بالضمان

(للبيع)
|العرض مقدم للمطاعم والكوفي شوب الاجهزة حديثة وراقية كما يوجد لدينا حلول أخرى تناسب جميع الانشطة فروعنا (ابها- الرياض-الدمام-جده -المدينه المنوره -خميس مشيط ) متوافره خدمه الشحن لجميع انحاء المملكه *-*مكونات الاجهزة: 1- جهاز كاشير باللمس عالى الجودة 2-طابعة ايصالات حرارية 3- درج كاشير درجة ممتازة 4-برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب *-*-جميع الاجهزة ضمان سنتان *-*- ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية ميزات نظام المطاعم: ●●●●●●●●●●●●●● انواع الطلبات سفري محلي ديلفري 1- دعم كام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075016
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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