جهاز كاشير مطاعم وكوفى ومحلات عصائر بالضمان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كاشير مطاعم وكوفى ومحلات عصائر بالضمان - في الشرقية السعودية

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العرض مقدم للمطاعم والكوفي شوب الاجهزة حديثة وراقية كما يوجد لدينا حلول أخرى تناسب جميع الانشطة فروعنا (ابها- الرياض-الدمام-جده -المدينه المنوره -خميس مشيط ) متوافره خدمه الشحن لجميع انحاء المملكه *-*مكونات الاجهزة: 1- جهاز كاشير باللمس عالى الجودة 2-طابعة ايصالات حرارية 3- درج كاشير درجة ممتازة 4-برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب *-*-جميع الاجهزة ضمان سنتان *-*- ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية ميزات نظام المطاعم: ●●●●●●●●●●●●●● انواع الطلبات سفري محلي ديلفري 1- دعم كام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

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العنوان: - الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 ريال
تاريخ الإعلان: 3/12/2020
رقم الإعلان: 2075016
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: شاشات اعلانية تفاعلية

شاشات اعلانية تفاعلية

(للبيع)

عرض خاص على جميع شاشات تفاعلية بانواعها تعمل بلمس او بدون وبجميع المقاسات متوفر شاشات تفاعلية تعمل ب.

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3/12/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

نقدم لكم بوابات إلكترونية تحوي العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات،.

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3/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات IP للترخيص بالمناطق الشرقية

كاميرات IP للترخيص بالمناطق الشرقية

(للبيع)

فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - ابها - المدينة ) العرض الأول : 4 كاميرات 4 ميجا عالية الجودة IP+ .

1 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: مصدات وشوكيات للسيارات والشاحنات

مصدات وشوكيات للسيارات والشاحنات

(للبيع)

موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) وحواجز شوكية تتميز موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) والحواجز .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/12/2020
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صورة الاعلان: مندوب توصيل طلبات في الدمام والخبر والظهران

مندوب توصيل طلبات في الدمام والخبر والظهران

(فرصة عمل)

الأن زد دخلك بدوام حر في تطبيق ذاشفز ولا تشل اي هم !! كل اللي عليك سجل في الرابط او تواصل على الر.
القسم: 

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2/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسيه وعروض خاصه على الكميات واصحاب المشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة

طابعة فواتير محمولة

(للبيع)

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: أحدث الموازين الباركود الألكترونية

أحدث الموازين الباركود الألكترونية

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/12/2020
صورة الاعلان: » جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

» جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - من.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/11/2020
صورة الاعلان: مصدات السيارات الامنيه

مصدات السيارات الامنيه

(للبيع)

بادر الان بحماية منشأتك من المركبات الغير مصرح لها . نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من المصدات الهيدرولي.

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير ونقاط بيع

اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

لديك محل او تحتاج الى التجديد نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث يمكنك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
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