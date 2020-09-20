جهاز كاشير مطاعم وكوفى شوب مميز 3200 ريال

(للبيع)
|فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - أبها - المدينة ) ************************************** عروض برنامج المطاعم والكوفى شوب الكاشير كامل ************************************** مكونات الاجهزة ●●●●●●●●●● جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير درجة ممتازة برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب جميع الاجهزة ضمان سنتان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - أبها - المدينة ) للتواصل 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ابها- ابها
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075321
(للبيع)- في الشرقية السعودية
3,050 ريال