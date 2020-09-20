جهاز كاشير مطاعم وكوفى شوب مميز 3200 ريال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كاشير مطاعم وكوفى شوب مميز 3200 ريال - في الشرقية السعودية

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فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - أبها - المدينة ) ************************************** عروض برنامج المطاعم والكوفى شوب الكاشير كامل ************************************** مكونات الاجهزة ●●●●●●●●●● جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير درجة ممتازة برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب جميع الاجهزة ضمان سنتان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - أبها - المدينة ) للتواصل 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

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العنوان: ابها- ابها
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 ريال
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075321
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صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - - تموينات من طيف الالماس - في الشرقية السعودية

نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - - تموينات من طيف الالماس

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة برنامج المخازن والمبيعات مع ترخيص مدى الحياة بدون اشتراك وب.

3,050 ريال

20/9/2020
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