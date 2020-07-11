جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

كاشير مطاعم وكوفي شوب جوالات تموينات Ta Pos (( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شوب + درج كاشير 5 خانات + طابعة ايصالات USB )) - قيمة العرض : 4399 بدون القيمة المضافة - ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه - تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام اتصل الان : (اتصال - واتساب) 0533002139 0533007658