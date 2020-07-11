جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
كاشير مطاعم وكوفي شوب جوالات تموينات Ta Pos (( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شوب + درج كاشير 5 خانات + طابعة ايصالات USB )) - قيمة العرض : 4399 بدون القيمة المضافة - ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه - تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام اتصل الان : (اتصال - واتساب) 0533002139 0533007658
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ahmed
التليفون: 0533002139-0533007658

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: قربان- قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,400 ريال
تاريخ الإعلان: 19/7/2020
رقم الإعلان: 2063322
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صورة الاعلان: اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale - في المدينة المنورة السعودية

اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

(( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شوب + درج كاشير 5 خانات + طابعة ايصالات USB )).

1 ريال

11/7/2020
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