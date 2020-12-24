جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى - في الرياض السعودية

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جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لكشف اي معادن او الجوال حتى ان كان مغلق ومناسب لقاعات الاحتفالات والهيئات الحكومية والفنادق والوزارات ويوجد لدينا أجهزة الإنذار وأجهزة دخول وخروج الأشخاص ولدينا شحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع بالرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام / 0598589293https://api.whatsapp.co m/send?phone=+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077463
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن - في الرياض السعودية

جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية: كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات ص.
العنوان:

الرياض - السعودية

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22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة هي الة تصوير ذكية تستخدم لإعطاء صورة دقيقه واضحة عن الهيكل السفلي للسيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا اسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا ومرايا اسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة، للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وهي سهلة .
العنوان:

الرياض - السعودية

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20/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشق معادن الحديثة - في الرياض السعودية

بوابات كشق معادن الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
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صورة الاعلان: تاغات الملابس الخاصة للمتاجر - في الرياض السعودية

تاغات الملابس الخاصة للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع على الملابس وتجنب حدو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار للسرقة - في الرياض السعودية

اجهزة انذار للسرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقة متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا - في الرياض السعودية

جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تتبع سيارات أوروبي الصنع Ruptela FM-Eco4 light S : جهاز أوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه واى فاى eufy - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه واى فاى eufy

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم احدث انواع الكاميرات الوايرلس بدون كهرباء euvy security .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب اكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب اكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية: كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات ص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الآن ولفتره محدوده عرض خاص على كاميرات الحمايه الحراريه والتي تعد الأختيار المناسب لهذا النوع من الح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/12/2020
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