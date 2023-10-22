جهاز قياس نفاذية الضوء

(For Sale)
|-يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع العينات الشفافه - أيضا يمكن استخدامها لتحديد العكارة أو وضوح السائل عينة (المياه ، المشروبات ). •مزود بشاشه رقميةوUSB للاتصال بجهاز الكمبيوتر. اجهزة قياس علمية, ضوء, نفاذية, شفاف, سوائل, الجوهري, للاستفسار 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفر الشيخ تقسيم المحافظة الجديد خلف سيراميكا رويال برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246832
111 جنيه مصري
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري