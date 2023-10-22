جهاز قياس نفاذية الضوء

-يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع العينات الشفافه - أيضا يمكن استخدامها لتحديد العكارة أو وضوح السائل عينة (المياه ، المشروبات ). •مزود بشاشه رقميةوUSB للاتصال بجهاز الكمبيوتر. اجهزة قياس علمية, ضوء, نفاذية, شفاف, سوائل, الجوهري, للاستفسار 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفر الشيخ تقسيم المحافظة الجديد خلف سيراميكا رويال برج الجوهري