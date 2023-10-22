جهاز قياس نفاذية الضوء -يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع العينات الشفافه - أيضا يمكن استخدامها لتحديد العكارة أو وضوح السائل عينة (المياه ، المشروبات ). •مزود بشاشه رقميةوUSB للاتصال بجهاز الكمبيوتر. يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الموقع: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال )