(For Sale)
|جهاز قياس نفاذية الضوء -يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع العينات الشفافه - أيضا يمكن استخدامها لتحديد العكارة أو وضوح السائل عينة (المياه ، المشروبات ). •مزود بشاشه رقميةوUSB للاتصال بجهاز الكمبيوتر. يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الموقع: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال )
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
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|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246808
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري