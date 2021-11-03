جهاز قياس نسبة الرطوبة في الورق والكرتون يستخدم الجهاز لقياس نسبة الرطوبة فى الورق ويمكنه العمل على 3 أنواع من الورق (الكرتون، الصفائح النحاسية، ورق الكتابة) ويعطي قراءات دقيقة وسريعة 📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري جهاز,قياس,رطوبة,الورق,اجهزة,قياس