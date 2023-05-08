جهاز قياس مقاومه السطح لمرور التيار الكهربى

جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي •يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج المواد مثل الهندسة أو الصيانة أو مراقبة الجودة أو التفتيش الوارد أو التصنيع أو البحث أو أقسام المبيعات لاختبار الحصائر المضادة للكهرباء الساكنة ، وتشطيبات الأرضيات ، والدهانات ، ملابس القدم والحقائب والحاويات. عند استخدام الأقطاب الكهربائية المدمجة ، تكون قيم اختبار العداد لمقاومة السطح بالأوم لكل مربع •طريقه القياس: مقاومه السطح (أوم لكل متر مربع)مقاومه نقطه لنقطه(أوم)