جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي

-يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج المواد -عند استخدام الأقطاب الكهربائية المدمجة ، تكون قيم اختبار العداد لمقاومة السطح بالأوم لكل مربع أجهزه قياس علمية,مقاومه،سطح,تيار كهربى,اوم,كهرباء ساكنه,ارضيات,حاويات,دالتكس ايجيبت, الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ تقسيم المحافظة الجديد خلف سيراميكا رويال برج الجوهري