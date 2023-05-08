جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي

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Ad Information
جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي •يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج المواد مثل الهندسة أو الصيانة أو مراقبة الجودة أو التفتيش الوارد أو التصنيع أو البحث أو أقسام المبيعات لاختبار الحصائر المضادة للكهرباء الساكنة ، وتشطيبات الأرضيات ، والدهانات ، ملابس القدم والحقائب والحاويات. عند استخدام الأقطاب الكهربائية المدمجة ، تكون قيم اختبار العداد لمقاومة السطح بالأوم لكل مربع •طريقه القياس: مقاومه السطح (أوم لكل متر مربع)مقاومه نقطه لنقطه(أوم)
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه الجوهرى
Telephone: 1001160396

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Location: دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 8/5/2023
Ad Number: 2184935
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Price
Posting Date
Ad Photo: جهاز قياس مقاومه السطح لمرور التيار الكهربى - in Cairo Egypt

جهاز قياس مقاومه السطح لمرور التيار الكهربى

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي •يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج ال.
Location:

Cairo - Egypt

Call

8/5/2023
Ad Photo: مواتير SLIDE GATES - in Cairo Egypt

مواتير SLIDE GATES

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مواتير SLIDE GATES ماركه COMUNELLO الايطاليه ومن الوكيل الحصرى فى مصر شركة SKYWAY EGYPT يمكن ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

7/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس اللزوجة - in Cairo Egypt

جهاز قياس اللزوجة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

•يستخدم علي نطاق واسع لتحديد اللزوجة من السوائل المختلفة النفط والطلاء والبلاستيك والغذاء والدواء وا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

4/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس اللزوجة - in Cairo Egypt

جهاز قياس اللزوجة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس اللزوجة •يستخدم علي نطاق واسع لتحديد اللزوجة من السوائل المختلفة النفط والطلاء والبلاستيك .
Location:

Cairo - Egypt

Call

3/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
Location:

Cairo - Egypt

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1/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس رطوبة الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
Location:

Cairo - Egypt

Call

30/4/2023
Ad Photo: كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء المواصفات الفنية للجهاز: • يتم عرض الن.
Location:

Cairo - Egypt

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25/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس رطوبة النسيج - in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج •يستخدم لقياس الرطوبة فى الملابس والغزل والنسيج والصوف •الجهاز مزود بشاشه رق.
Location:

Cairo - Egypt

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20/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يتوافر الآن بضاعة حاضرة فى شركة دالتكس إيجيبت لأجهزة القياس العلمية. جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة ت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحراره الاشعه تحت الحمراء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحراره الاشعه تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يتوافر الآن بضاعة حاضرة فى شركة دالتكس إيجيبت لأجهزة القياس العلمية. جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة ت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الرطوبة والحراره فى الاماكن المغلقه والمفتوحه - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة والحراره فى الاماكن المغلقه والمفتوحه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ترمومتر قياس درجة الحرارة والرطوبة المزود بساعة •يستخدم لقياس درجة الحراره والرطوية والوقت فى آن واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحراره والرطوبة فى الاماكن المغلقه والمفتوحه - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحراره والرطوبة فى الاماكن المغلقه والمفتوحه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ترمومتر قياس درجة الحرارة والرطوبة المزود بساعة •يستخدم لقياس درجة الحراره والرطوية والوقت فى آن واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/4/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن مثل الالومنيوم والاستلنس والنحاس •يستخدم على نطاق واسع ل.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

12/4/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن مثل الالومنيوم والاستلنس والنحاس •يستخدم على نطاق واسع ل.
Location:

Cairo - Egypt

Call

12/4/2023
Ad Photo: داتا لوجر - in Cairo Egypt

داتا لوجر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

داتا لوجر •يستخدم لتسجيل بيانات درجه الحراره والرطوبة على نطاق واسع في صناعة الأغذية ، الأدوية ، ال.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/4/2023
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