جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي المميزات والمواصفات الفنية للجهاز: • الجهاز يستخدم في قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربي • الجهاز يستخدم في جميع جوانب الانتاج المادي بما في ذلك الهندسة والصيانة ومراقبة الجودة والتصنيع • الجهاز يستخدم في اختبار الارضيات والدهانات والبشاكير والاحذية والشنط لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور الس