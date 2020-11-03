(للبيع)
|جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي المميزات والمواصفات الفنية للجهاز: • الجهاز يستخدم في قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربي • الجهاز يستخدم في جميع جوانب الانتاج المادي بما في ذلك الهندسة والصيانة ومراقبة الجودة والتصنيع • الجهاز يستخدم في اختبار الارضيات والدهانات والبشاكير والاحذية والشنط لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور الس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01093093509
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077475
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1 جنيه
3 جنيه
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3,000 ريال
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