جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي - في كفر الشيخ مصر

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جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي المميزات والمواصفات الفنية للجهاز: • الجهاز يستخدم في قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربي • الجهاز يستخدم في جميع جوانب الانتاج المادي بما في ذلك الهندسة والصيانة ومراقبة الجودة والتصنيع • الجهاز يستخدم في اختبار الارضيات والدهانات والبشاكير والاحذية والشنط لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور الس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01093093509

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077475
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: رقم عشرة مليون 8 اصفار فودافون مصرى للبيع 0100000000

رقم عشرة مليون 8 اصفار فودافون مصرى للبيع 0100000000

(للبيع)

للبيع رقم فودافون مصرى زيرو عشرة مليون ( ثمانية اصفار) 01000000099 التواصل من خلال الاتصال او Whats-.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2020
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صورة الاعلان: ارخص واجمل رقم فودافون مصرى سباعى 0102222222

ارخص واجمل رقم فودافون مصرى سباعى 0102222222

(للبيع)

للبيع من فودافون مصرى رقم سباعى بسعر ممتاز 010.9.2222222 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app 002011.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: احلى واشيك رقم زيرو مليون مصرى فودافون للبيع 01000000222

احلى واشيك رقم زيرو مليون مصرى فودافون للبيع 01000000222

(للبيع)

للبيع رقم مصرى زيرو مليون نادر جدا جدا وشيك للبيع 01000000222 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app 0.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: شاليهات

شاليهات

(للبيع)

☁️المشروع علي مساحة إجمالية 247 فدان (184 فدان + 63 فدان) و المساحتين هيكونوا مربوطين ب.
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 3 سائق مشغل بامب

مطلوب 3 سائق مشغل بامب

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 سائق مشغل بامب خراسانة جاهزة خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة

شقة بالعاصمة

(للبيع)

▪️ارخص سعر متر في العاصمة سعر متر موحد ٨٥٠٠ 💥💥&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة

شقة بالعاصمة

(فرص)

وحده 120 متر دور تاني كورنر 👌 سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,000 نسبة تحميل &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة

شقة بالعاصمة

(للبيع)

205m ▪️ 1.845.000 over 7 years 👌🏻 ▪️view landscape ӽ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة

شقة بالعاصمة

(للبيع)

شقه 163متر بحري فيو لاند سكيب وبحيرات دور اول ثلاث غرف وليفينج منهم غرفه ماستر السعر قبل الخصم 2,221.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: استثمر فى االمكان الصح واكسب اكبر عائد مادى

استثمر فى االمكان الصح واكسب اكبر عائد مادى

(للبيع)

اخر 4 شقق علي الكلوب هاوس 179م 3 غرف معاها جرين تراس 19🔥🔥 *Wide garden view *.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
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