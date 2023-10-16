جهاز قياس صلابه الفاكهة

(For Sale)

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Ad Photo: جهاز قياس صلابه الفاكهة - in Cairo Egypt

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جهاز قياس صلابه الفاكهة -مناسب لإدارة البحوث العلمية لاشجار الفاكهه -قطر الضغط : 3.5mm & 8mm &11mm -عمق الضغط : 10mm -حدود حمل الفاكهه للجهاز: 5kg للفاكهه اللينه ، 20kg للفاكهه الصلبه . -تباين الحمل للجهاز : .001kg / .01kg العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائري المعادي وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
Contact The Advertiser:
Contact Name: الجوهري للاجهزة والمعدات
Telephone: +201142773667

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 111 جنيه مصري
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246349
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Price
Posting Date
Ad Photo: ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج - in Cairo Egypt

ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ماكينة تعبئة الأكياس في العلبة -Semi-automatic bag in the box من شركة #إيجي_باك تعمل علي تعبئة منت.
Location:

Cairo - Egypt

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16/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس صلابه الفاكهة - in Cairo Egypt

جهاز قياس صلابه الفاكهة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس صلابه الفاكهة -مناسب لإدارة البحوث العلمية لاشجار الفاكهه -قطر الضغط : 3.5mm & 8mm &11mm .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

16/10/2023
Ad Photo: جهاز مقياس الالوان - in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان يستخدم على نطاق واسع في البلاستيك والإلكترونية والطلاء والحبر والمنسوجات والملا.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

15/10/2023
Ad Photo: جهاز مقياس الالوان - in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان يستخدم على نطاق واسع في البلاستيك والإلكترونية والطلاء والحبر والمنسوجات والملا.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

15/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة في النسيج - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في النسيج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج •يستخدم لقياس الرطوبة فى الملابس والغزل والنسيج والصوف •الجهاز مزود بشاشه رقم.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

15/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة - in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة -تمتاز بانها مدمجه ويدويه وسهله الاستخدام ولديها تصميم عصري لقيا.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

14/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة - in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة -الجهاز مزود بشاشه LCD -الجهاز يستخدم علي نطاق واسع في مجال الزر.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

14/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد - in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد • جهاز قياس رطوبه البشره هذا يعتبر تحديث جديد ذات دقه عاليه.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

13/10/2023
Ad Photo: القدمة ذات الورنية - in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية

(For Sale)

- in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية (الفرجار الرقمى) -اداة قياس الطول مع العرض لقياس القيمة المحددة ، القطر الداخلي و.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

13/10/2023
Ad Photo: القدمة ذات الورنية - in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية

(For Sale)

- in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية (الفرجار الرقمى) -اداة قياس الطول مع العرض لقياس القيمة المحددة ، القطر الداخلي و.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

13/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد - in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد • جهاز قياس رطوبه البشره هذا يعتبر تحديث جديد ذات دقه عاليه.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

13/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الاهتزازات - in Cairo Egypt

جهاز قياس الاهتزازات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الإهتزازات •يستخدم لتحديد تسارع وسرعه وإزاحة الآلآت الدوارة •الجهاز مزود بشاشة LCD •التسار.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

11/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الاهتزازات - in Cairo Egypt

جهاز قياس الاهتزازات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

•يستخدم لتحديد تسارع وسرعه وإزاحة الآلآت الدوارة •الجهاز مزود بشاشة LCD •التسارع 0.1 ~ 199.9 م / ث ،.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

11/10/2023
Ad Photo: هزار مداري - in Cairo Egypt

هزار مداري

(For Sale)

- in Cairo Egypt

orbit shaker •يستخدم لخلط العينات بشكل منتظم ومتجانس في مختبرات مختلفة: في علم الأحياء الدقيقة ، وال.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

10/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس التردد - in Cairo Egypt

جهاز قياس التردد

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الدوران والتردد •يستخدم لقياس عدد الدورات فى الدقيقه. •الجهاز يمكنه توفير صورة سكون فردي .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

9/10/2023
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