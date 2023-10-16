(For Sale)
|جهاز قياس صلابه الفاكهة -مناسب لإدارة البحوث العلمية لاشجار الفاكهه -قطر الضغط : 3.5mm & 8mm &11mm -عمق الضغط : 10mm -حدود حمل الفاكهه للجهاز: 5kg للفاكهه اللينه ، 20kg للفاكهه الصلبه . -تباين الحمل للجهاز : .001kg / .01kg يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائري المعادي وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
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|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246309
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري