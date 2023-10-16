جهاز قياس صلابه الفاكهة -مناسب لإدارة البحوث العلمية لاشجار الفاكهه -قطر الضغط : 3.5mm & 8mm &11mm -عمق الضغط : 10mm -حدود حمل الفاكهه للجهاز: 5kg للفاكهه اللينه ، 20kg للفاكهه الصلبه . -تباين الحمل للجهاز : .001kg / .01kg يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائري المعادي وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري