جهاز قياس رطوبة الحبوب

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Ad Photo: جهاز قياس رطوبة الحبوب - in Cairo Egypt

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جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪ •معايرة متعددة النقاط ، تصحيح الخطأ •الخطأ المتكرر: أقل من 0.2٪ •وقت القياس اقل من 10 ثوان •صغير الحجم/محمول واستهلاكه للطاقة منخفض اجهزه قياس علمية,رطوبة,حبوب,درجة حراره,ذرة,ارز,شعير,دالتكس ايجيبت,
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه الجوهرى
Telephone: 1001160396

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/4/2023
Ad Number: 2180234
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Price
Posting Date
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
Location:

Cairo - Egypt

Call

1/5/2023
Ad Photo: كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء المواصفات الفنية للجهاز: • يتم عرض الن.
Location:

Cairo - Egypt

Call

25/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس رطوبة النسيج - in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج •يستخدم لقياس الرطوبة فى الملابس والغزل والنسيج والصوف •الجهاز مزود بشاشه رق.
Location:

Cairo - Egypt

Call

20/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يتوافر الآن بضاعة حاضرة فى شركة دالتكس إيجيبت لأجهزة القياس العلمية. جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة ت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحراره الاشعه تحت الحمراء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحراره الاشعه تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يتوافر الآن بضاعة حاضرة فى شركة دالتكس إيجيبت لأجهزة القياس العلمية. جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة ت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الرطوبة والحراره فى الاماكن المغلقه والمفتوحه - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة والحراره فى الاماكن المغلقه والمفتوحه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ترمومتر قياس درجة الحرارة والرطوبة المزود بساعة •يستخدم لقياس درجة الحراره والرطوية والوقت فى آن واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحراره والرطوبة فى الاماكن المغلقه والمفتوحه - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحراره والرطوبة فى الاماكن المغلقه والمفتوحه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ترمومتر قياس درجة الحرارة والرطوبة المزود بساعة •يستخدم لقياس درجة الحراره والرطوية والوقت فى آن واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/4/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن مثل الالومنيوم والاستلنس والنحاس •يستخدم على نطاق واسع ل.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

12/4/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن مثل الالومنيوم والاستلنس والنحاس •يستخدم على نطاق واسع ل.
Location:

Cairo - Egypt

Call

12/4/2023
Ad Photo: داتا لوجر - in Cairo Egypt

داتا لوجر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

داتا لوجر •يستخدم لتسجيل بيانات درجه الحراره والرطوبة على نطاق واسع في صناعة الأغذية ، الأدوية ، ال.
Location:

Cairo - Egypt

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5/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة اللون الأبيض - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اللون الأبيض

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اللون الأبيض •الجهاز يستخدم لقياس درجة اللون الأبيض للأجسام مثل المنسوجات والطباعة ود.
Location:

Cairo - Egypt

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4/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة اللون الأبيض - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اللون الأبيض

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اللون الأبيض •الجهاز يستخدم لقياس درجة اللون الأبيض للأجسام مثل المنسوجات والطباعة ود.
Location:

Cairo - Egypt

Call

4/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس فحص العوامل الجوية للبيئة - in Cairo Egypt

جهاز قياس فحص العوامل الجوية للبيئة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض مميزات ومواصفات الجهاز: • الجهاز يقوم بالكشف عن درجة ال.
Location:

Cairo - Egypt

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1/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس غاز كبريتيد الهيدروجين - in Cairo Egypt

جهاز قياس غاز كبريتيد الهيدروجين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس غاز كبريتيد الهيدروجين H2S *يستخدم لقياس تركيز كبريتيد الهيدروجين فى مصانع الصلب ، مصانع ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

29/3/2023
Ad Photo: جهاز قياس غاز كبريتيد الهيدروجين - in Cairo Egypt

جهاز قياس غاز كبريتيد الهيدروجين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس غاز كبريتيد الهيدروجين H2S *يستخدم لقياس تركيز كبريتيد الهيدروجين فى مصانع الصلب ، مصانع ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

29/3/2023
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