جهاز قياس رطوبة الحبوب

(For Sale)
|جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪ •معايرة متعددة النقاط ، تصحيح الخطأ •الخطأ المتكرر: أقل من 0.2٪ •وقت القياس اقل من 10 ثوان •صغير الحجم/محمول واستهلاكه للطاقة منخفض اجهزه قياس علمية,رطوبة,حبوب,درجة حراره,ذرة,ارز,شعير,دالتكس ايجيبت,
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه الجوهرى
|Telephone:
|1001160396
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|Location:
|دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180234
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100 Pound
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