جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد (DZTH-001)

جهاز قياس درجة الحرارة (model K3) أكثر دقة وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء infra-red بدون لمس مزوده بشاشة رقميه لعرض درجة الحرارة يقوم باكتشاف درجة الحرارة بمسافة المسافة 5 سم ~ 10 سم يقوم بالقياس التلقائي في زمن الاستجابة: 0.5 ثانية يعمل بإنذار صوتي Di مع اشاره ضوئية للتنبيه مناسب جدا في الأماكن التي تستقبل زائرين او موظفين وتحتاج الي متابعة درجة الافراد لمنع انتشار العدوى مثل المؤسسات، والمستشفيات، والأسواق، والمولات للحصول على المنتج تواصل معنا واتساب على +966558868300