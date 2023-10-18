جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الشيء الذي يتم قياسه، كما يمكن إعداده تبعا لمواد البناء المختلفة لكى يزيد من دقة القياس، مع إمكانية تعويض الحرارة التلقائي (ATC) والاعداد بما يفوق حد معدل محتوى الرطوبة. اجهزة قياس علمية, رطوبة, جدار, خرسانة, جدار خرساني, دالتكس ايجيبت, الجوهري, العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى و