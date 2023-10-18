جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني

(For Sale)

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Ad Photo: جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني - in Cairo Egypt

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جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الشيء الذي يتم قياسه، كما يمكن إعداده تبعا لمواد البناء المختلفة لكى يزيد من دقة القياس، مع إمكانية تعويض الحرارة التلقائي (ATC) والاعداد بما يفوق حد معدل محتوى الرطوبة. اجهزة قياس علمية, رطوبة, جدار, خرسانة, جدار خرساني, دالتكس ايجيبت, الجوهري, العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى و
Contact The Advertiser:
Contact Name: الجوهري للاجهزة والمعدات
Telephone: +2-01142773667

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 111 جنيه مصري
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246521
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Price
Posting Date
Ad Photo: جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الش.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

18/10/2023
Ad Photo: ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج - in Cairo Egypt

ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ماكينة تعبئة الأكياس في العلبة -Semi-automatic bag in the box من شركة #إيجي_باك تعمل علي تعبئة منت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس صلابه الفاكهة - in Cairo Egypt

جهاز قياس صلابه الفاكهة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس صلابه الفاكهة -مناسب لإدارة البحوث العلمية لاشجار الفاكهه -قطر الضغط : 3.5mm & 8mm &11mm .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

16/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس صلابه الفاكهة - in Cairo Egypt

جهاز قياس صلابه الفاكهة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس صلابه الفاكهة -مناسب لإدارة البحوث العلمية لاشجار الفاكهه -قطر الضغط : 3.5mm & 8mm &11mm .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

16/10/2023
Ad Photo: جهاز مقياس الالوان - in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان يستخدم على نطاق واسع في البلاستيك والإلكترونية والطلاء والحبر والمنسوجات والملا.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

15/10/2023
Ad Photo: جهاز مقياس الالوان - in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز مقياس الالوان يستخدم على نطاق واسع في البلاستيك والإلكترونية والطلاء والحبر والمنسوجات والملا.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

15/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة في النسيج - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في النسيج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج •يستخدم لقياس الرطوبة فى الملابس والغزل والنسيج والصوف •الجهاز مزود بشاشه رقم.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

15/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة - in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة -تمتاز بانها مدمجه ويدويه وسهله الاستخدام ولديها تصميم عصري لقيا.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

14/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة - in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH الكلور لحمامات السباحة -الجهاز مزود بشاشه LCD -الجهاز يستخدم علي نطاق واسع في مجال الزر.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

14/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد - in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد • جهاز قياس رطوبه البشره هذا يعتبر تحديث جديد ذات دقه عاليه.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

13/10/2023
Ad Photo: القدمة ذات الورنية - in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية

(For Sale)

- in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية (الفرجار الرقمى) -اداة قياس الطول مع العرض لقياس القيمة المحددة ، القطر الداخلي و.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

13/10/2023
Ad Photo: القدمة ذات الورنية - in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية

(For Sale)

- in Cairo Egypt

القدمة ذات الورنية (الفرجار الرقمى) -اداة قياس الطول مع العرض لقياس القيمة المحددة ، القطر الداخلي و.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

13/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد - in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس نسبه الرطوبه والدهون في الجلد • جهاز قياس رطوبه البشره هذا يعتبر تحديث جديد ذات دقه عاليه.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

13/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الاهتزازات - in Cairo Egypt

جهاز قياس الاهتزازات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الإهتزازات •يستخدم لتحديد تسارع وسرعه وإزاحة الآلآت الدوارة •الجهاز مزود بشاشة LCD •التسار.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

11/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الاهتزازات - in Cairo Egypt

جهاز قياس الاهتزازات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

•يستخدم لتحديد تسارع وسرعه وإزاحة الآلآت الدوارة •الجهاز مزود بشاشة LCD •التسارع 0.1 ~ 199.9 م / ث ،.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

11/10/2023
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