(For Sale)
|جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الشيء الذي يتم قياسه، كما يمكن إعداده تبعا لمواد البناء المختلفة لكى يزيد من دقة القياس، مع إمكانية تعويض الحرارة التلقائي (ATC) والاعداد بما يفوق حد معدل محتوى الرطوبة. اجهزة قياس علمية, رطوبة, جدار, خرسانة, جدار خرساني, دالتكس ايجيبت, الجوهري, العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى و
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
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|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246521
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري