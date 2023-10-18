(For Sale)
|جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الشيء الذي يتم قياسه، كما يمكن إعداده تبعا لمواد البناء المختلفة لكى يزيد من دقة القياس، مع إمكانية تعويض الحرارة التلقائي (ATC) والاعداد بما يفوق حد معدل محتوى الرطوبة. للاستفسار: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد (خلف سيراميكا رويال) برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
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|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246503
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري