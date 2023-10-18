جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الشيء الذي يتم قياسه، كما يمكن إعداده تبعا لمواد البناء المختلفة لكى يزيد من دقة القياس، مع إمكانية تعويض الحرارة التلقائي (ATC) والاعداد بما يفوق حد معدل محتوى الرطوبة. للاستفسار: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد (خلف سيراميكا رويال) برج الجوهري