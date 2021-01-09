جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني المميزات والمواصفات الفنية للجهاز: • يستخدم هذا الجهاز والذي يستعمل الموجات الكهرومغناطيسية لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الشيء الذي يتم قياسه، كما يمكن إعداده تبعا لمواد البناء المختلفة لكى يزيد من دقة القياس، مع إمكانية تعويض الحرارة التلقائي (ATC) والاعداد بما يفوق حد معدل محتوى الرطوبة. لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01093093509

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العنوان: كفر الشيخ- كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2021
رقم الإعلان: 2083808
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