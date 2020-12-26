جهاز قياس درجة الحموضة PH ودرجة الحرارة • التعويض التلقائي لدرجه الحرارة: 0-50°C. • التوقف التلقائي عن التشغيل يكون بعد 5 دقائق. • المعايرة: تلقائيه عن طريق الضغط علي زر المعايرة • مزود ب سنسور من الزجاج 📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري