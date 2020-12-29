جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد مع شاشة ديجيتال (DZTH-001) جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة الجسم بدقه عالية وبسرعه وسهوله مزوده بشاشة رقميه لعرض درجة الحرارة قياس بالأشعة تحت الحمراء في حالة اكتشاف درجة حراره عالية يقوم بعمل انذار صوتي مع اشاره ضوئية للتنبيه أمانك لم يعد فاهيه فروعنا في المملكة العربية السعودية "الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط" بالإضافة الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب : 0558868300