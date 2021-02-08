جهاز قياس درجة الحرارة

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صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة - في السعودية

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تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عند إكتشاف درجة حرارة عالية خصم خاص على الكميات فروعنافي المملكة العربية السعودية "الرياض,جدة,الخبر,القصيم,خميس مشيط"بالاضافة الى فروعنافي البحرين للتواصل جوال او واتساب/0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: +966598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083094
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في السعودية

اقفال وموفرات كهربائية وكوالين الكترونية تقنية الجيل الثالث للفاندق والشقق المفروشة قفل باب الكترونى.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت - في السعودية

تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت

(طلب عمل)

- في السعودية

نحن شركة تك سوفت واحده من الشركات الرائدة والمتخصصة في تصميم وبرمجه تطبيقات المتاجر الإلكترونه وموق.
العنوان:

الباحة - السعودية

200 ريال

7/2/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في السعودية

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة - في السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم هذا العرض الخاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء - في السعودية

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

- في السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة ترتيب صفوف الانتظارمتعددة الاشكال والانواع جهاز متكام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في السعودية

هي واحدة من أعلى أنظمة التحكم، في منع مرور السيارات الغير حاصلة على اذن بالمرور وحاولت الإقتحام خاصي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/2/2021
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صورة الاعلان: جهاز كشف الحفائب اكس راى - في السعودية

جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)

- في السعودية

للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات جهاز الاكس راي من الاجهزة الامنية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر - في السعودية

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

- في السعودية

نتميز بكفاءة المنتج وسرعة الاداء وضمان ا متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة - في السعودية

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

- في السعودية

شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوهات والصور والانيميشن في المعارض والمؤتمرات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

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30/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في السعودية

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في السعودية

لان حمايتك هى اولويتنا واهتمامنا ومع تنوع الانظمة الامنية نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

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27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز - في السعودية

بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

(للبيع)

- في السعودية

بوابات التعقيم الذاتي بالرذاذ بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم، تعمل آليا عن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة - في السعودية

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

- في السعودية

الان تستطيع بكل بساطة قياس درجة حرارة الجسم فى اى مكان باستخدام تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية.

اتصل

27/1/2021
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