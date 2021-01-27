جهاز قياس درجة الحرارة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة - في السعودية

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الان تستطيع بكل بساطة قياس درجة حرارة الجسم فى اى مكان باستخدام تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عند إكتشاف درجة حرارة عالية خصم خاص على الكميات فروعنافي المملكة العربية السعودية "الرياض,جدة,الخبر,القصيم,خميس مشيط"بالاضافة الى فروعنافي البحرين للتواصل جوال او واتساب/0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081615
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25/1/2021
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24/1/2021
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20/1/2021
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20/1/2021
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20/1/2021
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20/1/2021
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20/1/2021
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19/1/2021
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اتصل

18/1/2021
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(للبيع)

- في السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

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اتصل

18/1/2021
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(للبيع)

- في السعودية

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اتصل

17/1/2021
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