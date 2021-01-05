جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة - في الرياض السعودية

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الان تستطيع بكل بساطة قياس درجة حرارة الجسم باستخدام تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عند إكتشاف درجة حرارة عالية خصم خاص على الكميات فروعنافي المملكة العربية السعودية "الرياض,جدة,الخبر,القصيم,خميس مشيط"بالاضافة الى فروعنافي البحرين للتواصل جوال او واتساب/0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080380
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صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة - في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عند إكتشاف د.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية - في الرياض السعودية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يستخدم في المستشفيات وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة - في الرياض السعودية

ترمومتر قياس حرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
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