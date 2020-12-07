جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)
|تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عند إكتشاف درجة حرارة عالية خصم خاص على الكميات فروعنافي المملكة العربية السعودية "الرياض,جدة,الخبر,القصيم,خميس مشيط"بالاضافة الى فروعنافي البحرين للتواصل جوال او واتساب/0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078762
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