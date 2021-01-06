جهاز قياس درجة الحرارة في الاغذية • الجهاز مثالي للاستخدام في الصناعات الغذائيه وتطبيقات عامه اخري • زمن الاستجابه للقياس مثالي 30 ثانيه ، ل 99% من القراءات الجديده • ساق القياس للجهاز مصنوعة من الاستانلس المقاوم للصدأ • الجهاز مصدق عليه من مؤسسه العلوم القوميه لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال