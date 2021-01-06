(للبيع)
|جهاز قياس درجة الحرارة في الاغذية • الجهاز مثالي للاستخدام في الصناعات الغذائيه وتطبيقات عامه اخري • زمن الاستجابه للقياس مثالي 30 ثانيه ، ل 99% من القراءات الجديده • ساق القياس للجهاز مصنوعة من الاستانلس المقاوم للصدأ • الجهاز مصدق عليه من مؤسسه العلوم القوميه لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01093093509
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|العنوان:
|كفر الشيخ- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079053
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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