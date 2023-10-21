جهاز قياس درجة اكسدة الماء

يستخدم فى تنقية المياه، الزراعة، احواض السمك، تربية الاحياء المائية، رصد الكلور ومجالات اخرى -معيار الوقاية من الماء يخضع للتصنيف IP-67 -امكانية عرض درجات الحرارة بالتزامن في وقت واحد -امكانية المعايرة الرقمية، - إمكانية الإيقاف التلقائي، إمكانية الاحتفاظ بالبيانات اجهزه قياس علميه,اكسده,ORP,ماء,زراعه,دالتكس ايجيبت, الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائري المعادي وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110