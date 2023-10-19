جهاز قياس درجة اكسدة الماء

(For Sale)
|يستخدم فى تنقية المياه، الزراعة، احواض السمك، تربية الاحياء المائية، ومجالات اخرى -معيار الوقاية من الماء يخضع للتصنيف IP-67 -امكانية عرض درجات الحرارة بالتزامن في وقت واحد -امكانية المعايرة الرقمية، - إمكانية الإيقاف التلقائي، إمكانية الاحتفاظ بالبيانات اجهزه قياس علميه,اكسده,ORP,ماء,زراعه,دالتكس ايجيبت, الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج204 الدور الاول مكتب 110 - كفر الشيخ تقسيم المحافظة الجديد برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246715
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
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111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري