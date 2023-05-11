جهاز قياس جوده الهواء

(For Sale)

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Ad Photo: جهاز قياس جوده الهواء - in Cairo Egypt

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جهاز قياس جودة الهواء 9*1 •يستخدم لقياس جوده الهواء والجسيمات العالقه ( PM2.5, PM1.0, PM10) وغاز الفورمالدهيد(HCHO) والمركبات العضوية المتطايرة(TVOC)والرطوبة والحرارة. •الجهاز يمكنه عرض الوقت والتاريخ ومزود بمنبة اجهزه قياس علمية,جوده هواء,جسيمات,مركبات عضوية,فورمالدهيد,رطوبة ,حرارة,دالتكس ايجيبت,
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه الجوهرى
Telephone: 1001160396

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Location: دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 11/5/2023
Ad Number: 2186224
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Price
Posting Date
Ad Photo: مجرشة العلف - in Cairo Egypt

مجرشة العلف

(For Sale)

- in Cairo Egypt

# مجرشه العلف تسنخدم لجرش وطحن الحبوب لعملية التصنيع 🫘🥜 تعمل بنظام الشواكيش المعالجة.
Location:

Cairo - Egypt

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11/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس مقاومه السطح لمرور التيار الكهربى - in Cairo Egypt

جهاز قياس مقاومه السطح لمرور التيار الكهربى

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي •يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج ال.
Location:

Cairo - Egypt

Call

8/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي - in Cairo Egypt

جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي •يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج ال.
Location:

Cairo - Egypt

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8/5/2023
Ad Photo: مواتير SLIDE GATES - in Cairo Egypt

مواتير SLIDE GATES

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مواتير SLIDE GATES ماركه COMUNELLO الايطاليه ومن الوكيل الحصرى فى مصر شركة SKYWAY EGYPT يمكن ا.
Location:

Cairo - Egypt

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7/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس اللزوجة - in Cairo Egypt

جهاز قياس اللزوجة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

•يستخدم علي نطاق واسع لتحديد اللزوجة من السوائل المختلفة النفط والطلاء والبلاستيك والغذاء والدواء وا.
Location:

Cairo - Egypt

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4/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس اللزوجة - in Cairo Egypt

جهاز قياس اللزوجة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس اللزوجة •يستخدم علي نطاق واسع لتحديد اللزوجة من السوائل المختلفة النفط والطلاء والبلاستيك .
Location:

Cairo - Egypt

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3/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
Location:

Cairo - Egypt

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1/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس رطوبة الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
Location:

Cairo - Egypt

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30/4/2023
Ad Photo: كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء المواصفات الفنية للجهاز: • يتم عرض الن.
Location:

Cairo - Egypt

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25/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس رطوبة النسيج - in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس رطوبة النسيج •يستخدم لقياس الرطوبة فى الملابس والغزل والنسيج والصوف •الجهاز مزود بشاشه رق.
Location:

Cairo - Egypt

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20/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يتوافر الآن بضاعة حاضرة فى شركة دالتكس إيجيبت لأجهزة القياس العلمية. جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة ت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحراره الاشعه تحت الحمراء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحراره الاشعه تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يتوافر الآن بضاعة حاضرة فى شركة دالتكس إيجيبت لأجهزة القياس العلمية. جهاز قياس درجة الحرارة الأشعة ت.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الرطوبة والحراره فى الاماكن المغلقه والمفتوحه - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة والحراره فى الاماكن المغلقه والمفتوحه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ترمومتر قياس درجة الحرارة والرطوبة المزود بساعة •يستخدم لقياس درجة الحراره والرطوية والوقت فى آن واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/4/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الحراره والرطوبة فى الاماكن المغلقه والمفتوحه - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الحراره والرطوبة فى الاماكن المغلقه والمفتوحه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ترمومتر قياس درجة الحرارة والرطوبة المزود بساعة •يستخدم لقياس درجة الحراره والرطوية والوقت فى آن واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/4/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن مثل الالومنيوم والاستلنس والنحاس •يستخدم على نطاق واسع ل.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

12/4/2023
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