جهاز قياس جوده الهواء

(For Sale)
|جهاز قياس جودة الهواء 9*1 •يستخدم لقياس جوده الهواء والجسيمات العالقه ( PM2.5, PM1.0, PM10) وغاز الفورمالدهيد(HCHO) والمركبات العضوية المتطايرة(TVOC)والرطوبة والحرارة. •الجهاز يمكنه عرض الوقت والتاريخ ومزود بمنبة اجهزه قياس علمية,جوده هواء,جسيمات,مركبات عضوية,فورمالدهيد,رطوبة ,حرارة,دالتكس ايجيبت,
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه الجوهرى
|Telephone:
|1001160396
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|Location:
|دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|11/5/2023
|Ad Number:
|2186224
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100 Pound