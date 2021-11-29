جهاز قياس ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية [url=] المواصفات: • الغاز الذي يتم الكشف عنه: غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو • قياس المدي: 0 ~ 2000ppm • التباين: 1ppm • الحد الادنى للقراءة: 1ppm • الخطأ الأساسي: ± 50ppm or ± 3% • زمن الاستجابة: <30 seconds • خاصية الاحتفاظ بالبيانات لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 او زيارة موقعنا : https://