جهاز قياس ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية

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صورة الاعلان: جهاز قياس ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية - في كفر الشيخ مصر

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جهاز قياس ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية [url=] المواصفات: • الغاز الذي يتم الكشف عنه: غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو • قياس المدي: 0 ~ 2000ppm • التباين: 1ppm • الحد الادنى للقراءة: 1ppm • الخطأ الأساسي: ± 50ppm or ± 3% • زمن الاستجابة: <30 seconds • خاصية الاحتفاظ بالبيانات لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 او زيارة موقعنا : https://
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01093093509

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره- القاهره
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/12/2021
رقم الإعلان: 2114495
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