جهاز قياس الهيدروجين المذاب ف المياه المواصفات الفنية للجهاز: • الهدف من القياس هو معرفة تركيز الهيدروجين المذاب ف المياه • قياس المدى: 0~2.00ppm / 0~2000ppb • هامش او نسبة الخطأ: ±10% 📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01093093509 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ; أو زيارة مدونتنا : ; أو ز