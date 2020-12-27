جهاز قياس الهيدروجين المذاب ف المياه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز قياس الهيدروجين المذاب ف المياه المواصفات الفنية للجهاز: • الهدف من القياس هو معرفة تركيز الهيدروجين المذاب ف المياه • قياس المدى: 0~2.00ppm / 0~2000ppb • هامش او نسبة الخطأ: ±10% 📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01093093509 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: ; أو زيارة مدونتنا : ; أو ز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01093093509

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العنوان: كفر الشيخ- كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077758
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صورة الاعلان: جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض - في كفر الشيخ مصر

جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض مميزات ومواصفات الجهاز: • الجهاز يقوم بالكشف عن درجة ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

27/12/2020
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