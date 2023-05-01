جهاز قياس اللزوجة •يستخدم علي نطاق واسع لتحديد اللزوجة من السوائل المختلفة النفط والطلاء والبلاستيك والغذاء والدواء والصناعات الكيميائية وما إلى ذلك •الجهاز مزود بأربع مستويات لعدد اللفات والتي يمكن اختيارها وفقا للزوجة السائل وسرعة الدوران. •الجهاز يقوم بعرض النتائج مباشرة وبدقة عالية، كما يوضح من خلال الشاشة تناوب السرعة، عزم الدوران بالدرجة المئوية وعدد الدورانات •الجهاز يقوم بالتحقق من صلابة السائل واللزوجة الديناميكية للسائل اجهزه قياس علميه,لزوجة,سوائل,كيماويات,طلاء,غذاء,دواء,دالتكس ا