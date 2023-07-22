جهاز قياس الكلورفيل فى النبات

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Ad Photo: جهاز قياس الكلورفيل فى النبات - in Cairo Egypt

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جهاز قياس الكلوروفيل في النبات يستخدم لقياس محتوى الكلوروفيل النسبي للنبات (وحدة SPAD) و معرفة متطلبات النيترو الفعلية للنبات. 1. مدي القياس: • الكلوروفيل: 0.0~99.9SPAD • محتوى النيتروجين: 0.0~99.9mg/g • درجة رطوبة ورقة النبات: 0.0~99.9RH% • درجة حرارة ورقه النبات:-10~99.9℃ اجهزه قياس علميه,كلورفيل,نبات,نيتروجين,رطوبة وحراره,دالتكس ايجيبت,
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه الجوهرى
Telephone: 01001160396

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 100 Pound
Posting Date: 26/7/2023
Ad Number: 2239573
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Posting Date
Ad Photo: جهاز قياس شده الاضاءة - in Cairo Egypt

جهاز قياس شده الاضاءة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس شدة الأضاءة •مدى القياس: 0~200000Lux, 0~185806Fc •الدقة:±3% (<10,000Lux); ±4% (>10,000Lux.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

22/7/2023
Ad Photo: ماكينه تقطيع السلوتيب من جرين ستارز - in Cairo Egypt

ماكينه تقطيع السلوتيب من جرين ستارز

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ماكينة تقطيع سولتيب قطاعات سولتيب ماكينة تقطيع السلوتيب قطاعات سلوتيب مصنع سولتيب جرين ستارز - Gree.
Location:

Cairo - Egypt

225 Pound

19/7/2023
Ad Photo: جهاز اختبار نقطه الانصهار - in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الانصهار

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الأنصهار يستخدم لاختبار نقطه انصهار الدواء والتوابل والصبغه. الخ •يمكن مراقية ذ.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

19/7/2023
Ad Photo: جهاز اختبار نقطه الانصهار - in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الانصهار

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الأنصهار يستخدم لاختبار نقطه انصهار الدواء والتوابل والصبغه. الخ •يمكن مراقية ذ.
Location:

Cairo - Egypt

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18/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة دالتكس ايجيبت الرائده فى مجال الاجهزه العلمية توفر لعملائها بضاعه حاضرة جهاز قياس الرطوبة فى ال.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة دالتكس ايجيبت الرائده فى مجال الاجهزه العلمية توفر لعملائها بضاعه حاضرة جهاز قياس الرطوبة فى ال.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الاس الهيدروجينى PH - in Cairo Egypt

جهاز قياس الاس الهيدروجينى PH

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

15/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة - in Cairo Egypt

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

15/7/2023
Ad Photo: كسارة الاخشاب - in Cairo Egypt

كسارة الاخشاب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كسارة الخشب *تعمل على تكسير الأخشاب من كتل كبيرة الى قطع صغيرة تبدأ من 1 سم الى 5 سم -تعمل على تسهي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

11/7/2023
Ad Photo: مسجل بيانات ثانى اكسيد الكربون والرطوبة والحرارة - in Cairo Egypt

مسجل بيانات ثانى اكسيد الكربون والرطوبة والحرارة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مسجل بيانات ثانى اكسيد الكربون والرطوبة والحرارة •الجهاز مزود بشاشة LCDلعرض مستوى ثانى اكسيد الكربون.
Location:

Cairo - Egypt

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11/7/2023
Ad Photo: صوامع تخزين الحبوب والغلال - in Cairo Egypt

صوامع تخزين الحبوب والغلال

(For Sale)

- in Cairo Egypt

صوامع - خزانات اسطوانيه مجهزة لتخزين الحبوب بداخلها -مزودة بشفاطات وبلورات هوائيه لسحب الرطوبة حتي .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

9/7/2023
Ad Photo: مفتت العلف - in Cairo Egypt

مفتت العلف

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مفتت العلف مصنوع بدقة متناهية ومن مواد ذات جودة عالية و بأحدث الثقنيات العالمية لضمان كفاءة عملية ال.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

8/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس القوة - in Cairo Egypt

جهاز قياس القوة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس القوة •صغير الحجم /سهل الأستخدام •مزود بشاشة LCD •الوحدات:N/KG/LB •الحد الأقصى للقيمه:500N.
Location:

Cairo - Egypt

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5/7/2023
Ad Photo: عصارة الزيوت - in Cairo Egypt

عصارة الزيوت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

استخلاص الزيوت بطريقة العصر الميكانيكي من شركة الجوهرى عملية استخلاص الزيوت هي عملية إخراج الزيوت من.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس القوة - in Cairo Egypt

جهاز قياس القوة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس القوة •صغير الحجم /سهل الأستخدام •مزود بشاشة LCD •الوحدات:N/KG/LB •الحد الأقصى للقيمه:500N.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/7/2023
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