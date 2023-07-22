جهاز قياس الكلورفيل فى النبات

(For Sale)
|جهاز قياس الكلوروفيل في النبات يستخدم لقياس محتوى الكلوروفيل النسبي للنبات (وحدة SPAD) و معرفة متطلبات النيترو الفعلية للنبات. 1. مدي القياس: • الكلوروفيل: 0.0~99.9SPAD • محتوى النيتروجين: 0.0~99.9mg/g • درجة رطوبة ورقة النبات: 0.0~99.9RH% • درجة حرارة ورقه النبات:-10~99.9℃ اجهزه قياس علميه,كلورفيل,نبات,نيتروجين,رطوبة وحراره,دالتكس ايجيبت,
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه الجوهرى
|Telephone:
|01001160396
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|Location:
|دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|26/7/2023
|Ad Number:
|2239573
100 Pound
225 Pound
100 Pound
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