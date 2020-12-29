جهاز قياس الطقس اللاسلكى والمزود بساعة RCC • المميزات: 1/ درجة الحرارة اللاسلكية داخل وخارج الغرفة: (°F or °C) 2/ درجة الرطوبة اللاسلكية داخل وخارج الغرفة: (% RH) 3/ الضغط الجوي: يقاس بوحدة قياس هيكتوباسكال hpa)) أو وحدة قياس بوصة من الزئبق (inHG) لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوه