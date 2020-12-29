(للبيع)
|جهاز قياس الطقس اللاسلكى والمزود بساعة RCC • المميزات: 1/ درجة الحرارة اللاسلكية داخل وخارج الغرفة: (°F or °C) 2/ درجة الرطوبة اللاسلكية داخل وخارج الغرفة: (% RH) 3/ الضغط الجوي: يقاس بوحدة قياس هيكتوباسكال hpa)) أو وحدة قياس بوصة من الزئبق (inHG) لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01093093509
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|العنوان:
|كفر الشيخ- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078012
1 جنيه
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