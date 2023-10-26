جهاز قياس الرطوبة في اللحوم -يستخدم لقياس الرطوبة في جميع أنواع اللحوم •الجهاز يساعد على مراقبة الجفاف و منع التدهور والتعفن اجهزة قياس علمية, لحوم, رطوبة, لحوم بيضاء, لحوم حمراء, جفاف,الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الموقع : / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري