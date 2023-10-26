(For Sale)
|جهاز قياس الرطوبة في اللحوم -يستخدم لقياس الرطوبة في جميع أنواع اللحوم •الجهاز يساعد على مراقبة الجفاف و منع التدهور والتعفن اجهزة قياس علمية, لحوم, رطوبة, لحوم بيضاء, لحوم حمراء, جفاف,الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الموقع : / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
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|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|26/10/2023
|Ad Number:
|2247358
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111 جنيه مصري
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111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
(For Sale)- in Cairo Egypt
Call
111 جنيه مصري