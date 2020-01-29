جهاز فحص وتشخيص اعطال السيارات Launch Crp 129

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز فحص وتشخيص اعطال السيارات Launch Crp 129 جهاز كشف اعطال يعمل على اربع كنترولات . يعمل على السيارات التى تدعم مخرج OBD II . اتصل الان : 01008427722 من مميزات الجهاز يقوم بقراءة الاعطال ومسحها واطفاء لمبة الاعطال المسجلة بالتابلوه استعادة بيانات ضبط المصنع لأغلب السيارات الأسيوية و الاوربية . قراءة وتسجيل تدفق البيانات لكنترول المحرك وناقل الحركه ( الفتيس ) وكنترول الفرامل ABS وكنترول الوسائد الهوائية AIRBAG ( SRS ) . زوروا موقعنا:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: protec
التليفون: 01008427722

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 51س حدائق الأهرام-الجيزة- حدائق الأهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050828
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29/1/2020
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28/1/2020
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28/1/2020
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28/1/2020
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(للبيع)

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28/1/2020
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(للبيع)

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28/1/2020
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28/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية حلواني شرقي براتب 3000 ريال اقامة كاملة

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العنوان:

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28/1/2020
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(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ****************************** مدير مشروع طرق و كباري - هندس.
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28/1/2020
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(فرصة عمل)

مطلوب كوافيرت شاملة لصالون سلطنة عمان (مسقط) تسريحات - مياه بك - صبغات يشترط خبرة سابقة في الخليج ر.
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250 ريال

28/1/2020
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