جهاز فحص وتشخيص اعطال السيارات Launch Crp 129 جهاز كشف اعطال يعمل على اربع كنترولات . يعمل على السيارات التى تدعم مخرج OBD II . اتصل الان : 01008427722 من مميزات الجهاز يقوم بقراءة الاعطال ومسحها واطفاء لمبة الاعطال المسجلة بالتابلوه استعادة بيانات ضبط المصنع لأغلب السيارات الأسيوية و الاوربية . قراءة وتسجيل تدفق البيانات لكنترول المحرك وناقل الحركه ( الفتيس ) وكنترول الفرامل ABS وكنترول الوسائد الهوائية AIRBAG ( SRS ) . زوروا موقعنا: