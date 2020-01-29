(للبيع)
|جهاز فحص وتشخيص اعطال السيارات Launch Crp 129 جهاز كشف اعطال يعمل على اربع كنترولات . يعمل على السيارات التى تدعم مخرج OBD II . اتصل الان : 01008427722 من مميزات الجهاز يقوم بقراءة الاعطال ومسحها واطفاء لمبة الاعطال المسجلة بالتابلوه استعادة بيانات ضبط المصنع لأغلب السيارات الأسيوية و الاوربية . قراءة وتسجيل تدفق البيانات لكنترول المحرك وناقل الحركه ( الفتيس ) وكنترول الفرامل ABS وكنترول الوسائد الهوائية AIRBAG ( SRS ) . زوروا موقعنا:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|protec
|التليفون:
|01008427722
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|العنوان:
|51س حدائق الأهرام-الجيزة- حدائق الأهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050828
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