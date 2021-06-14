جهاز فحص دهان السيارة الديجيتال.

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز فحص دهان السيارة الديجيتال.يفحص دهان السيارة بالكامل من الدواخل والخوارج بالميكرون لإظهار عدد مرات دهان السيارة للاستفسار 01285899830_01068452308 www.cartechegypt.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: cartech
التليفون: 01009673284

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العنوان: 16 شارع دولتيان ميدان الخلفاوي اعلى كنتاكى الدور الرابع- شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102573
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صورة الاعلان: المهندس لصيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا وتوريد قطع الغيار والبطاريات - في القاهرة مصر

المهندس لصيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا وتوريد قطع الغيار والبطاريات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

صيانة جميع أنواع الكلاركات الكهربا . صيانة جميع الالكترونيات الخاصة بالكلاركات الكهربا . توريد جميع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

14/6/2021
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