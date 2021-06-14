(للبيع)
|جهاز فحص دهان السيارة الديجيتال.يفحص دهان السيارة بالكامل من الدواخل والخوارج بالميكرون لإظهار عدد مرات دهان السيارة للاستفسار 01285899830_01068452308 www.cartechegypt.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|cartech
|التليفون:
|01009673284
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|العنوان:
|16 شارع دولتيان ميدان الخلفاوي اعلى كنتاكى الدور الرابع- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102573
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
100 جنيه