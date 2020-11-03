(للبيع)
|جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض مميزات ومواصفات الجهاز: • الجهاز يقوم بالكشف عن درجة الحرارة, الرطوبة, نسبة الضوء, شدة الرياح, سرعة تدفق الهواء و مستوي الصوت • الجهاز مزود بشاشة LCD كبيرة تقوم بعرض جميع النتائج في وقت واحد 📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس
|التليفون:
|01093093509
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077681
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