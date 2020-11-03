جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض - في كفر الشيخ مصر

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جهاز فحص العوامل الجوية للبيئة متعدد الأغراض مميزات ومواصفات الجهاز: • الجهاز يقوم بالكشف عن درجة الحرارة, الرطوبة, نسبة الضوء, شدة الرياح, سرعة تدفق الهواء و مستوي الصوت • الجهاز مزود بشاشة LCD كبيرة تقوم بعرض جميع النتائج في وقت واحد 📞 لاي استفسارات يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01093093509 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس
التليفون: 01093093509

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077681
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل المناظر الطبيعيه وامتلك شاليهك براس سدر

استمتع باجمل المناظر الطبيعيه وامتلك شاليهك براس سدر

(للتقسيط)

شاليه لقطة للبيع من روزا براس سدر بمساحة 62ممكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + جاردن خاص) بمقدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: لمحبي الصيد شاليه في راس سدر بمقدم 56 الف فقط

لمحبي الصيد شاليه في راس سدر بمقدم 56 الف فقط

(للتقسيط)

بمقدم 56 الف وتسهيلات في السداد هتقدر تمتلك شاليهك وسط شبه جزيرة براس سدر بمساحة56 و مكون من (غرفة+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من

امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من

(للبيع)

امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من القاهرة مكون من (2غرفة+حم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة والحق قبل اي حد وامتلك شاليهك بمساحة 115م بارخص سعر وبارقي

اغتنم الفرصة والحق قبل اي حد وامتلك شاليهك بمساحة 115م بارخص سعر وبارقي

(للبيع)

اغتنم الفرصة والحق قبل اي حد وامتلك شاليهك بمساحة 115م بارخص سعر وبارقي قري راس سدر مكون من (3غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة وامتلك شاليهك بحديقة براس سدر

اغتنم الفرصة وامتلك شاليهك بحديقة براس سدر

(للتقسيط)

شاليه بمساحة 120م من روزا بارخص سعر براس سدر مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن+ جاردن) .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

27/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك في راس سدر و عيش جمال الطبيعة

امتلك شاليهك في راس سدر و عيش جمال الطبيعة

(للبيع)

امتلك شاليه بجاردن خاص من روزا يتميز برؤية البحر بمساحة 67م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلاك شاليه بجاردن وقضي اجازتك مع اسرتك براس سدر بمقدم 57 الفـ بس

امتلاك شاليه بجاردن وقضي اجازتك مع اسرتك براس سدر بمقدم 57 الفـ بس

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بجاردن كبير و متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر مكون من (غرفة +حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن باجمل قري البحر الاحمر براس سدر

امتلك شاليهك بجاردن باجمل قري البحر الاحمر براس سدر

(للتقسيط)

بمقدم 68 الف امتلك شاليه بمساحة 68م واستمتع باطلاله مميزة علي اجمل شواطئ راس سدر علي بعد ساعة ونص من.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه علي شبه جزيرة من روزا

امتلك شاليه علي شبه جزيرة من روزا

(للتقسيط)

اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن خاص بمساحة 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وعيش مصيفك وسط كل اللي بتحلم بيه

امتلك شاليه في راس سدر وعيش مصيفك وسط كل اللي بتحلم بيه

(للتقسيط)

شاليه للبيع بمقدم 56 الف بس (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع )و خدامات القرية: -ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات

(للتقسيط)

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات عملت ليك تسيهلات كتير فى انظمة التقسيط ومدة التقسيط من 6 شهور حتى .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير مالى وادارى بالشروط الأتيه فقط : *خبرة لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
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