جهاز ضبط زوايا بلوتوث وارد الخارج للبيع

(للبيع)
|جهاز ضبط زوايا بلوتوث وارد الامارات معاه كمبيوتر وكيبورد وطباعة وأحبار وعواكس وجميع مشتملاته وكوريك الكترونى 4 عمود الجهاز وارد الامارات بحالة ممتازة جدا كسر زيرو ولم يتم استخدامه على الاطلاق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بكرى
|التليفون:
|01012169616 / 01270345703
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|العنوان:
|مشروع الأمل طريق السويس بيجوار مستشفى الوطنى للعيون- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097583
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