جهاز شفط و طرد الهواء 20 سم 8 بوصة 6 ريش MH-200W

شفاط هواء حائطى 30 سم 12 بوصة 6 ريش اتجاهين شفط وطرد مور ضمان عامين اللون: ابيض المقاس بالسنتميتر: 30 المقاس بالبوصة: 12 عدد الريش: 6 القدرة بالواط: 46 الضمان: عامين الوصف العام: الشفاط يعمل فى اتجاهين شفط وطرد تصميم انيق لحفاظ على الاماكن نقيه الهواء يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب