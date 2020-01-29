جهاز شفط و طرد الهواء 20 سم 8 بوصة 6 ريش MH-200W

(للبيع)
|شفاط هواء حائطى 30 سم 12 بوصة 6 ريش اتجاهين شفط وطرد مور ضمان عامين اللون: ابيض المقاس بالسنتميتر: 30 المقاس بالبوصة: 12 عدد الريش: 6 القدرة بالواط: 46 الضمان: عامين الوصف العام: الشفاط يعمل فى اتجاهين شفط وطرد تصميم انيق لحفاظ على الاماكن نقيه الهواء يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|390 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050943
325 جنيه
425 جنيه
200 جنيه