جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S أفضل وأحدث محطة شحن فريون السيارات 2021 تتميز محطة tektino بالجودة العالية و سهولة الاستخدااام حيث تعمل الماكينة باللغتين العربية والإنجليزية * تقوم بسحب الفريون من السيارات * تقوم بسحب الهواء والرطوبة من دورة الفريون داخل السياره * تقوم بحقن الزيت الجديد واستعادة الزيت القديم *تقوم بتعبئة الفريون الجديد داخل الدوره يدويا او عن طريق قاعدة البيانات * يوجد أيضا وضع اوتوماتيكى يقوم بعمل جميع الوظائف * قاعدة بيانات جميع ا