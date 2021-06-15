جهاز ري محوري ( بيفوت ) أمريكي زيماتيك لمساحة 100 فدان للبيع مستعمل دورة زراعية واحدة مازال في الضمان و بحالة الجديد عدد 6 أبراج و بدون وصلة طايرة البيع لتغيير نوع الزراعة لعدم التفرغ