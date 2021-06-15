جهاز ري محوري ( بيفوت ) أمريكي زيماتيك لمساحة 100 فدان للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
جهاز ري محوري ( بيفوت ) أمريكي زيماتيك لمساحة 100 فدان للبيع مستعمل دورة زراعية واحدة مازال في الضمان و بحالة الجديد عدد 6 أبراج و بدون وصلة طايرة البيع لتغيير نوع الزراعة لعدم التفرغ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريف خلاف
التليفون: 01021385319

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العنوان: الطريق الصحراوي الغربي - أبو قرقاص- غرب غرب المنيا
المنيا -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097063
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15/6/2021
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15/6/2021
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15/6/2021
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اتصل

15/6/2021
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