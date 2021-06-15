(للبيع)
|جهاز ري محوري ( بيفوت ) أمريكي زيماتيك لمساحة 100 فدان للبيع مستعمل دورة زراعية واحدة مازال في الضمان و بحالة الجديد عدد 6 أبراج و بدون وصلة طايرة البيع لتغيير نوع الزراعة لعدم التفرغ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريف خلاف
|التليفون:
|01021385319
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|العنوان:
|الطريق الصحراوي الغربي - أبو قرقاص- غرب غرب المنيا
المنيا - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097063
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