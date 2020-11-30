جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل D1 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف D1 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Max User(1:N) : 1,000 •Max Fingerprint (1:N) :1,000 •Max Record : 50,000 •Interface : Wi-Fi , WLAN / Hot Spot , USB , USB 2.0 (Host) , Hardware •LCD : 2.8”