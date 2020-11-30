(للبيع)
|جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل D1 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف D1 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Max User(1:N) : 1,000 •Max Fingerprint (1:N) :1,000 •Max Record : 50,000 •Interface : Wi-Fi , WLAN / Hot Spot , USB , USB 2.0 (Host) , Hardware •LCD : 2.8”
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074605
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه