جهاز حضور وانصراف ZKT U 900

ZKT U - 900جهاز حضور وانصراف مميزات الجهاز: عدد بصمات الاصبع 3000 الاف عدد الكروت 3000 الاف عدد الرقم السري 3000 الاف ADMS به خاصية به بطارية داخلية السعر 690 ريال شامل الضريبة والتركيب ضمان لمدة عامان علي الجهاز للتواصل والاستفسار :0550029406 فروعنا:ابها - الدمام - الرياض - المدينة المنورة - جدة