جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID

(للبيع)
|يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف UFACE402 SilkID للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112611
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