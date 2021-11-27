جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)
|Features: •Capacity: Palm Capacity: 600 •Fingerprint Capacity: 2,000 •Face Capacity: 1,200 (1:N) /3,000 (1:1) •ID card capacity: 10,000 (optional) •Communication: TCP/IP, USB Host, •WiFi (Optional) •Logos capacity: 100,000 •Optional Functions: Mifare card,G3,ADMS,2000Mah •Backup battery وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112880
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