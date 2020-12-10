جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف Pface 202والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات لتأمين الموظفين من التلامس مع ماكينات الحضور والانصراف ضد فيروس الكورونا. Features: •Capacity: Palm Capacity: 600 •Fingerprint Capacity: 2,000 •Fac